المنتخب الوطني “يتوجه” إلی الكاميرون لملاقاة إفريقيا الوسطی

غادرت بعثة المنتخب الوطني، اليوم السبت، مطار محمد الخامس الدولي بالبيضاء في اتجاه مدينة دوالا الكاميرونية، حيث ستواجه النخبة الوطنية يوم الثلاثاء المقبل منتخب إفريقيا الوسطی.

وتدخل المباراة التي ستجرى بملعب الوحدة، بداية من الساعة الخامسة بعد الزوال، في إطار الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا الكاميرون 2021.

ويترأس البعثة المغربية حمزة الحجوي، النائب الأول لرئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، علماء انقراض مباراة الجولة الثالثة حسمها المنتخب الوطني لصالحه بواقع 4-1.

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