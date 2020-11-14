شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تسجل 26860 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال يوم والان نبدء بالتفاصيل

سجلت بريطانيا 26860 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم السبت انخفاضا من 27301 حالة يوم الجمعة فيما يمثل أقل عدد منذ يوم الأربعاء. وارتفع العدد اليومي لحالات الوفاة الجديدة المسجلة في غضون 28 يوما من ثبوت الإصابة بكورونا إلى 462 من 376 يوم الجمعة ، ليرتفع العدد الإجمالي التراكمي إلى 51766.

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