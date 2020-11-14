شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا في العالم: 53.5 مليون إصابة و1.3 مليون وفيات والان نبدء بالتفاصيل

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم إلى 53 مليونا و 492 ألفا و 701 حالة، حتى الساعة 1339 حسب التوقيت العالمي الموحد (يو.تي.سي) اليوم السبت، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس مليون و304 آلاف و 864 حالة.