شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا في العالم: 53.5 مليون إصابة و1.3 مليون وفيات والان نبدء بالتفاصيل
وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم إلى 53 مليونا و 492 ألفا و 701 حالة، حتى الساعة 1339 حسب التوقيت العالمي الموحد (يو.تي.سي) اليوم السبت، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس مليون و304 آلاف و 864 حالة.
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