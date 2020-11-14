الكاظمي يوعز بتعزيز الشرطة والجيش في ديالى

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، يوعز إلى وزارتي الدفاع والداخلية بتعزيز شرطة ديالى والجيش هناك تعزيز الأمن والاستقرار".وأضافت، أنه "تنفيذاً لمقررات المجلس الوزاري للأمن الوطني، وصول مستشار الأمن الوطني مع وفد أمني رفيع إلى محافظة ديالى لمتابعة الموقف الأمني، وقد ضم الوفد نائب العمليات المشتركة ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات ومدير الاستخبارات العسكرية ومسؤولين امنيين آخرين".

وأشارت إلى أنه "جرى زيارة ناحية أبي صيدا للإطلاع على الأوضاع الأمنية هناك وللوقوف عن كثب على سير العمل الأمني فيها".