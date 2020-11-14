موجة كورونا تجبر إيران على الإغلاق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعتزم إيران الدخول في مرحلة جديدة من الإغلاقات الصارمة لأجل غير مسمى في محاولة للسيطرة على الزيادة الكبيرة في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني في خطاب متلفز أمس «هذه الإغلاقات سوف تدخل حيز التنفيذ في 21 نوفمبر الجاري وهي ضرورية لإنقاذ الأرواح»، وأضاف «إن القيود على الحياة العامة سوف تستمر حتى ينخفض عدد الإصابات الجديدة بالفيروس والوفيات الناجمة عنه».

وقال روحاني «يجب أن يتقبل الأشخاص الحقيقة المرة بأن هذه المشكلة سوف تظل معنا لفترة طويلة، وأننا سوف نضطر للحياة مع ضيف غير مرغوب فيه خلال تلك الفترة».

وتابع «إن تفاصيل القيود الجديدة بما في ذلك القطاعات الاقتصادية التي سوف تتضرر وما إذا كان حظر التجوال سوف يفرض أيضا، سوف يتم الإعلان عنه من جانب فريق الأزمة الإيراني الخاص بفيروس كورونا قبل 21 نوفمبر الجاري».

ووصلت حصيلة الوفيات الرسمية الإيرانية جراء الجائحة حاليا إلى أكثر من 40 ألفا بينما عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حتى الآن يقرب من 740 ألفا، غير أن قدرة الفحص المحدودة تعني أن العدد الحقيقي للإصابات يمكن أن يكون الضعف.