التعذيب حتى الموت لمعتقل إيراني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عذبت السلطات الإيرانية سجينا في مدينة خرم أباد عاصمة إقليم لورستان غرب البلاد حتى الموت، وفقا لتقارير منظمة حقوق الإنسان الكردية الإيرانية (هنجاو).

ونشرت المنظمة صورا للسجين فرهاد وثوقي، وهو من أهالي مدينة هرسين الكردية، وكان يقطن في منطقة نور آباد اللورستانية، وكشفت أنه فارق الحياة بعد تعرضه للتعذيب على يد عناصر المخابرات الإيرانية في السجن بحسب ما نشرته (العربية).

وأوضح شقيق الضحية في تصريح للمنظمة بأنه رأى جثة شقيقه فرهاد في الطب الشرعي في خرم آباد، وظهر على جسمه آثار تعذيب غير إنساني.

واعتقل فرهاد قبل نحو 3 أسابيع بتهمة التواطؤ في قتل مواطن آخر من نور آباد يدعى حسين جوزي وظل محتجزا في الحبس الانفرادي بسجن خرم آباد المركزي إلى أن فارق الحياة تحت التعذيب، وهو متزوج ولديه طفل رضيع، ويعود أصله إلى مدينة هرسين وكان يعيش في قرية تنج بري في مدينة نور آباد.

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وكان حسين جوزي أحد النشطاء ومنظمي الاحتجاجات في نور آباد خلال احتجاجات نوفمبر2019، وتم اختطافه من قبل استخبارات الحرس الثوري الإيراني ثم قتله، حيث قام الحرس الثوري بإلقاء تهمة القتل العمد على فرهاد وثوقي.

وتسلمت عائلة وثوقي جثة ابنها من الطبيب الشرعي في خرم آباد أمس الأول، وسط معلومات عن أعمال شغب اندلعت مساء الأربعاء في سجن خرم آباد المركزي، استدعت تدخل قوات الأمن في السجن التي قامت بدورها بضرب السجناء.

ولفرهاد أخ يدعى مصطفى وثوقي، اعتقل أيضا قبل نحو 3 أشهر بتهمة قتل ناشط نور أبادي آخر، وهو محتجز حاليا في سجن خرم آباد المركزي.