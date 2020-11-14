اسماعيل الحداد يعلن رسميا مغادرته لفريق الوداد البيضاوي

قرر اسماعيل الحداد رسميا اليوم مغادرة فريق الوداد البيضاوي، في سوق الإنتقالات الحالية، وفي اتصال ل “اليوم 24” مع أحد المصادر المقربة من فريق الوداد البيضاوي أكدت بأن اسماعيل الحداد ودع اللاعبين وطاقم التقني اليوم في اخر حصة تدربية له رفقة الفريق الأحمر.

وأكد المصدر ذاته بأن وجهة الحداد في الأرجح ستكون الدوري القطري، حيث هناك الحديث عن فريق الخور القطري، في انتظار التأكيد بشكل رسمي من فريق الوداد البيضاوي.