قال الدكتور محمد علاوة، أستاذ العقاات الدولية بجامعة عبد المالك السعدي إن التجاوزات التي أقدمت عليها عناصر البوليساريو في منطقة الكركارات على الحدود المغربية الموريتانية، هي قضية مفتعلة بإيعاز من النظام الجزائري.
وأكد علاة، في تصريح لموقع “اليوم 24″، أن الجزائر تحاول بذلك، التنفيس على مشاكلها الإقتصادية، التي تفقامت بسبب الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.
وأضاف المتحدث، أن تدخل القوات المسلحة الملكية في الكركارات، هو تدخل مشروع في القانون الدولي، لأنه يدخل في إطار الدفاع الشرعي عن النفس في مواجهة استفزازات عناصر البوليساريو ومن وراءهم الجزائر.
وأعلن المغرب، أمس، تدخله لإعادة الحركة في معبر الكركرات بعد ثلاثة أسابيع من العرقلة، متحملا كافة مسؤولياته، ومؤكدا أن الانتهاكات، التي قامت بها الميليشيات الانفصالية تم توثيقها، والمملكة منحت الوقت الكافي للمساعي الحميدة للأمين العام للأمم المتحدة، من أجل حمل “البوليساريو” على وقف أعمالها، الهادفة إلى زعزعة الاستقرار، ومغادرة المنطقة العازلة، إلا أن دعوات المينورسو، والأمم المتحدة ظلت من دون جدوى.
كانت هذه تفاصيل خبر علاوة: قضية الكركرات افتعلت بإيعاز من الجزائر للتنفيس عن مشاكلها الإقتصادية -حوار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.