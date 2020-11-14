الأردن يسجل 4750 إصابة جديدة بكورونا

السبت 14 نوفمبر 2020

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم السبت، تسجيل 86 وفاة و4750 إصابة بفيروس كورونا المستجد.



وارتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 141305 إصابة، وفقاً للإحاطة الإعلامية الصادرة عن رئاسة الوزراء، ووزارة الصحة.

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ووصل عدد الوفيات منذ بدء انتشار الوباء إلى 1704 وفاة، بعد تسجيل 86 وفاة جديدة.

وبلغ عدد الحالات التي دخلت "الجمعة" للعلاج في المستشفيات المعتمدة 233 حالة، فيما غادرت 150 حالة المستشفيات بعد شفائها.

وبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات حاليا 2113 حالة، منها 455 تحت العناية المركزة.