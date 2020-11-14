تعرف على حالة الطقس في الإمارات غداً الأحد

السبت 14 نوفمبر 2020

يتوقع المركز الوطني للأرصاد بالامارات أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم أحياناً على المناطق الشرقية والشمالية وعلى البحر، يصاحبها سقوط أمطار، ويصبح رطبا ليلاً وصباح "الإثنين" على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتكون مثيرة للغبار.



حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 - 30 كم/ س، تصل إلى 40 كم/س أحياناً.

يكون الموج في الخليج العربي مضطربا إلى متوسط.. ويحدث المد الأول عند الساعة 12:37 والمد الثاني عند 01:36 والجزر الأول عند الساعة 19:17 والجزر الثاني عند الساعة 06:51 .

وفي بحر عمان يكون متوسطا إلى مضطرب أحياناً.. ويحدث المد الأول عند 08:45 والمد الثاني عند الساعة 22:23 والجزر الاول عند الساعة 15:27 والجزر الثاني عند الساعة 04:05 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 30 21 75 30

دبــي 31 22 70 35

الشارقة 30 20 70 25

عجمان 31 20 80 30

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أم القيوين 30 19 80 25

رأس الخيمة 29 20 80 35

الفجيرة 31 22 75 40

العين 29 21 60 20

ليوا 30 19 80 25

الرويس 29 19 80 30

السلع 28 19 75 25

دلما 29 23 85 45

طنب الكبرى 28 21 80 40

طنب الصغرى 28 21 80 40

أبو موسى 28 21 80 40 .