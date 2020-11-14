شكرا لقرائتكم خبر عن "ناسا" ترجئ إطلاق سفينة "كرو دراجون" الثانية إلى الفضاء والان نبدء بالتفاصيل
وقال رئيس وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) جيم بريدنشتاين على موقع تويتر إن مركبة الفضاء التي تحمل أربعة رواد إلى محطة الفضاء الدولية ستنطلق إلى المحطة في وقت مبكر من صباح الاثنين المقبل (27ر1 صباحا بتوقيت وسط أوروبا) بدلا من ليلة الأحد.
وأشار بريدنشتاين إلى أن السبب في التأجيل هو هبوب رياح قوية للغاية.
وستقلع المركبة "كرو دراجون" من محطة كيب كانافيرال الفضائية بولاية فلوريدا بمساعدة صاروخ "فالكون 9" لتلتحم بمحطة الفضاء بمحطة الفضاء الدولية بعد عدة ساعات.
ومن المقرر أن يبقى رواد الفضاء في وكالة ناسا مايكل هوبكنز وفيكتور جلوفر وشانون ووكر إضافة إلى رائد الفضاء الياباني سويشي نوجوتشي على متن المحطة الفضائية الدولية لمدة ستة أشهر.
ويوجد على متن المحطة حاليا رائدة الفضاء الأمريكية كيت روبينز وزميلاها الروسيان سيرجي ريشيكوف وسيرجي كود-سويرتشكو.
ويعد الطاقم المنطلق إلى الفضاء "كرو 1" هو أول طاقم يتوجه رسميا من "كرو دراجون" إلى محطة الفضاء الدولية، بعد نجاح اختبار مأهول للسفينة في الربيع الماضي.
وكان رائدا الفضاء الأمريكيان روبرت بينكين ودوجلاس هيرلي انطلقا إلى محطة الفضاء الدولية في مايو الماضي لإجراء هذا الاختبار وعادا في أغسطس الماضي.
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