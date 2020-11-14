شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا تسجل 5272 إصابة جديدة بكورونا و111 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت بيانات فريق العمل المكلف بمكافحة كوفيد-19 في إندونيسيا تسجيل 5272 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم السبت، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 463007. وسجلت البلاد أيضا 111 حالة وفاة جديدة ليصل الإجمالي إلى 15148. وتعافى 388094 شخصا من الفيروس في إندونيسيا حتى اليوم السبت.

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