خطر الوفاة بكورونا يزيد 9% لكل عام من العمر

■ الإمارات تعلن بدء التنقل عبر منافذها البرية

■ أكثر من 5 آلاف إصابة جديدة فـي المغرب

■ الإغلاق العام يدخل حيز التنفيذ فـي لبنان

■ الجزائر لم ترصد أية إصابات فـي المدارس

■ وضع وبائي مقلق فـي تونس

■ الإصابات الفعلية بفلسطين 3 أمثال الأرقام المعلنة

■ إيران تدرس فرض إغلاق لأجل غير مسمى

■ الوفيات فـي أميركا تقترب من ربع مليون

■ إيطاليا ترى بوادر تفاؤل

■ الضغط على المستشفيات مرتفع فـي فرنسا

■ إصابات فـي حيوانات المنك بمزرعتين فـي اليونان

■ وحدات الرعاية بنيودلهي تعج بمرضى كورونا

جنيف ـ عواصم ـ وكالات:

كشفت دراسة حديثة أن خطر الوفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد يزيد تسعة في المئة لكل عام من عمر الانسان. وكشف كريستوفر موراي مدير معهد مقاييس وتقييم الصحة التابع لجامعة واشنطن أن احتمال الوفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد انخفض بنحو الثلث تقريبا منذ أبريل بسبب تحسن العلاج، حيث إن مرض كوفيد19 يقتل الآن حوالي 0.6 في المئة من المصابين به في الولايات المتحدة مقارنة بنحو 0.9 في المئة في بداية الجائحة. وأضاف أن الإحصاءات تعكس اكتشاف الأطباء طرقا أفضل لرعاية المرضى بما في ذلك استخدام مضادات التخثر والدعم بالأكسجين. وتم تحديد علاجات فعالة مثل ستيرويد ديكساميثاسون. وقال المعهد إنه كان يستخدم معدل وفيات إلى الإصابات، مُستمدا من دراسات استقصائية بعد وضع العمر في الاعتبار. وكبار السن أكثر عرضة لخطر الوفاة بكوفيد19 مقارنة بالشباب. وأضاف المعهد أن: “تحليله لمعدلات الوفيات حسب العمر في أكثر من 300 دراسة يشير إلى انخفاض بنسبة 30 بالمئة منذ مارس أبريل “.

وقد وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في جميع أنحاء العالم إلى 53 مليونا و 853 ألفا و718 حالة، حتى اعداد الخبر، وفقا لبيانات موقع وورلد ميترز.

خليجيا، أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في دولة الإمارات، بتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بدء التنقل عبر المنافذ البرية على مستوى الدولة. الى ذلك، سجل المغرب 5515 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا والتي اعتبرت الأعلى خلال 24 ساعة. وفي لبنان دخل الإغلاق العام امس حيز التنفيذ، وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال إن “الإغلاق العام يبدأ السبت، حتى نتفادى الانهيار الصحي”. وفي الجزائر، قال مصطفى خياطي رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث إنه من غير الضروري حاليا توقيف الدراسة، ولفت إلى عدم ظهور أية حالات وباء في المدارس بعد استئناف الدراسة. وفي تونس قال ممثل منظمة الصحة العالمية ايف سوتيران إن الوضع الوبائي المرتبط بفيروس كورونا المستجد بات “مقلق جدا” في تونس. بدورها، حذرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة من أن عدد الإصابات الفعلية بفيروس كورونا المستجد في الأراضي الفلسطينية هي ثلاثة أضعاف الأرقام المعلنة.

دوليا، تعتزم إيران الدخول في مرحلة جديدة من الإغلاقات الصارمة لآجل غير مسمي في محاولة للسيطرة على الزيادة الكبيرة في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا. وفي أميركا، قالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها إن إجمالي عدد إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة وصل إلى عشرة ملايين508 ألف حالة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 242 ألف و216حالة. من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي عن تفاؤله رغم ارتفاع عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا المستجد. وفي فرنسا، قال رئيس الوزراء جان كاستيكس أن الضغط على المستشفيات أصبح مرتفعا جدا، وأوضح أنه طلب من وزير الداخلية المزيد من الصرامة مع مخالفي قواعد الحجر الصحي. في السياق، أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي دنيس مانتوروف، أن العينات الأولى من لقاح فيروس كورونا “سبوتنيك” الروسي ستصل إلى المجر الأسبوع المقبل. بدورها، قررت سلوفاكيا مطالبة الوافدين إليها من معظم دول الاتحاد الأوروبي تقديم اختبار سلبي لتفاعل البوليميراز المتسلسل (بي سي ار) الخاص بفيروس كورونا المستجد . وفي البرتغال تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس حاجز 200 ألف مع وصول عدد الإصابات اليومية الجديدة إلى مستوى قياسي مما زاد الضغط على النظام الصحي الهش بالفعل. بدوره قال مسؤول في وزارة الزراعة اليونانية إنه تم العثور على فيروس كورونا المستجد في حيوانات المنك في مزرعتين في شمال اليونان. وأضاف المسؤول أن السلالة التي عثر عليها في الحيوانات لم تتحور عن تلك التي تصيب البشر.

آسيويا، تشهد مدينة نيودلهي الهندية ارتفاعاً شديداً في معدلات الإصابة بمرض كوفيد19، رغم انخفاض تلك المعدلات في مناطق أخرى من الهند، مما جعل وحدات الرعاية المركزة تعج بالمرضى الذين لا يجد الكثير منهم أسرة في تلك الوحدات لعلاجهم من الوباء القاتل في مستشفيات المدينة.