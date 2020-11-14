ترامب: توافر لقاح (فايزر) على نطاق واسع في أبريل

واشنطن ـ رويترز: قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يتوقع أن يصبح لقاح فيروس كورونا متاحا لجميع السكان في أقرب وقت ممكن في أبريل وسط ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بهذا المرض القاتل الذي دفع عدد حالات الإصابة اليومية إلى مستويات قياسية. وقال أيضا ترامب إنه يتوقع إصدار إجازة الاستخدام الطارئ للقاح شركة فايزر قريبا جدا”.

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