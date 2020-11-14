القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت الساعات الأربع والعشرون الماضية في العراق تصاعداً ملحوظا في عدد أعمال العنف. ففي بغداد أفاد مصدر أمني بإصابة مدني بجروح بليغة جراء هجوم مسلح، وعثر على جثة رجل قتل خنقا في منطقة نائية شرق بغداد. كما قتل شخص وأصيب آخر بمشاجرة استخدمت خلالها الاسلحة الخفيفة في منطقة الكاظمية. وفي محافظة التأميم، شمال العراق، قتل عنصر أمن وأصيب ثلاثة من عناصر الشرطة الاتحادية في هجوم مسلح شنته عناصر من تنظيم داعش على نقطة تفتيش في ناحية الرياض غرب مدينة كركوك، بحسب مصدر أمني. وأصيب جندي عندما هاجم مسلحون نقطة تابعة للجيش العراقي في سلسلة جبال الغرة بقضاء الدبس شمال غرب كركوك. وقتل شرطي وجرح آخران في انفجار عبوة ناسفة مستهدفة دوريتهم في ناحية ابي صيدا شمال شرق مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى. Advertisements وأصيب شرطي بنيران قناص في المنطقة ذاتها. كما اغتال مسلحون مجهولون مدرسا في حي المعلمين بقضاء المقدادية في محافظة ديالى الليلة الماضية. وفي انفجار آخر في المنطقة ذاتها، قتل جندي وأصيب آخر. فيما قتل جندي وجرح شرطي في هجوم على نقطة امنية مشتركة في محيط ناحية جلولاء شمال شرق بعقوبة الليلة الماضية. وانفجرت عبوتان ناسفتان في منطقتين بالمحافظة ذاتها أسفرتا عن أضرار مادية فقط.

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كانت هذه تفاصيل خبر قتلى وجرحى.. حصيلة أعمال عنف بالعراق خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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