شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع قتلى إعصار فامكو في الفلبين إلى 53 وفقدان 22 شخصا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ارتفعت حصيلة قتلى إعصار فامكو في الفلبين إلى 53 شخصاً وفقدان 22 اخرين جراء فيضانات وانهيارات أرضية وحوادث أخرى ناجمة عن الإعصار.



وارتفعت مياه الفيضانات إلى مستويات وصفت بأنها "غير مسبوقة" في إقليمي كاجايان وإيزابيلا شمال الفلبين، بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة الناجمة عن الإعصار في فتح بوابة تصريف المياه بسد رئيسي خلال الليل.

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