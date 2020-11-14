زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجات على مقياس ريختر ،اليوم السبت ، إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان، دون أن ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.



وذكر المركز الوطني لرصد الزلازل ، أن مركز الزلزال كان على بُعد 38 كيلومتراً شمال شرق مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان وعلى عمق 10 كيلومترات.

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