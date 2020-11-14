دفعتها جارتها خلال مشاجرة.. تفاصيل مقتل ربة منزل في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم السبت، تفاصيل مقتل ربة منزل إثر إصابتها بنزيف في المخ؛ وتبين نشوب مشاجرة بينها وجارتها التي دفعتها أرضًا لتفارق الحياة.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مستشفى الأحرار التعليمي، بوصول "كريمة.م.ح" 70 عامًا، ربة منزل، من قرية الجعفرية بأبو حماد، مصابة بنزيف داخلي بالمخ وتوفيت فور وصولها متأثرةً بإصابتها.

وتبين من التحريات الأولية نشوب مشاجرة بين المجني عليها وجارتها "ميادة.ن" 27 عامًا، إثر محاولة المجني عليها الاعتداء بالضرب على طفلتها الصغيرة، فما كان من الأم إلا أن دفعت جارتها أرضًا لتسقط وقد فارقت الحياة بعد إصابتها بنزيف داخلي بالمخ.

جرى ضبط المتهمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة قررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.