بالدفوف.. الاحتفال بمولد مارجرجس بجبل الرزيقات في الأقصر- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

جاب عدد من الشماسين، ساحة دير مارجرجس بالدفوف والترانيم، بجبل الرزيقات في أرمنت جنوبي غرب محافظة الأقصر، احتفالًا بذكرى مولد مارجرجس وسط إجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

واوصل المسيحيون التوافد على دير مار جرجس بجبل الرزيقات غرب محافظة الأقصر، اليوم السبت، تزامنًا مع ذكري تكريس أول كنيسة باسم الشهيد مار جرجس الروماني بمدينة اللد في فلسطين.

ويترأس صلوات القداسات والدورة أعضاء اللجنة البابوية المشرفة على احتفالات الدير، الأنبا هدرا مطران أسوان، والأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والنائب البابوي للدير، الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص، والأنبا يؤانس أسقف أسيوط.