حاول التنقيب عن الآثار.. انتشال جثة من حفرة عمقها 23 مترًا بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:
انتشلت قوات الحماية المدنية بقنا، جثة شاب، سقطت عليه حفرة بعمق 23 مترًا، خلال التنقيب عن الآثار بالقرب من قرية القمانة، بنجع حمادي.
تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا بانهيار حفرة على شاب، بقرية القمانة، بنجع حمادي.
وتمكنت قوات الحماية المدنية بنجع حمادي، برئاسة المقدم حسام إبراهيم، والنقيب علاء الديب، بعد 3 أيام من البحث، من انتشال الجثة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي.
جرى نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.
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