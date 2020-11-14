رئيس بنك أبوظبي التجاري مصر: ندرس خفض الفائدة 0.5% على الودائع وحسابات التوفير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال المصري:

قال إيهاب السويركي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبى التجارى-مصر، إن البنك يدرس خفض الفائدة 0.5% على الودائع وحسابات التوفير، لكن القرار سيكون للجنة الأصول والخصوم التي ستجتمع قريبا لحسم قرار الخفض.

وأضاف ردًا على سؤال الخليج 365 على هامش منتدى الصناعة المصرفية ومستقبل الخدمات الرقمية اليوم السبت أن البنك سيبقي على فائدة الشهادات الادخارية للعائد الثابت دون تغيير حتى مراقبة تحركات باقي المنافسين.

وكان البنك المركزي المصري قرر الخميس الماضي خفض الفائدة 0.5% على الإقراض والودائع للمرة الثانية على التوالي.