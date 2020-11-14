"اقتصادية النواب": مبادرة "فرصة" تكفل تحول "تكافل وكرامة" إلى مشروعات استثمارية ناجحة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه يؤيد برنامج "فرصة" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي لتنفيذ أول مبادرة في سلاسل القيمة للإنتاج الحيواني المنزلي في مصر بالتعاون مع الجهاز التنفيذي للمشروعات المتكاملة بوزارة الزراعة.

وأكد عبد الحميد، خلال بيان له اليوم السبت، أن ذلك البرنامج من المشروعات التنموية المهمة التي ستبدأ بعدة محافظات؛ لعدد من مستفيدي تكافل وكرامة، لافتًا إلى أهمية تكاتف جميع الأجهزة الحكومية لتنفيذ وإنجاح هذه المبادرة المهمة التي ستكفل تحويل برنامج تكافل وكرامة إلى مشروع اقتصادي مهم للمستفيدين منه.

وطالب وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب جميع المحافظين على مستوى الجمهورية بالمتابعة الجادة لهذا المشروع وإزالة جميع أنواع الروتين والبيروقراطية أمام مَن يقومون بتنفيذه؛ خصوصًا أن هذه المبادرة تهدف إلى مساعدة المستفيدين من برامج تكافل وكرامة في خلق أنشطة مستدامة ناجحة تدر دخلًا لهم يسهم في رفع مستوى معيشتهم وتسهم في تخليهم عن الدعم النقدي في سبيل تخفيف الأعباء عن شبكة الحماية الاجتماعية وخلق قيمة مضافة للمجتمع والاقتصاد المصري.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار خطة برنامج فرصة لتنفيذ واحد من المشروعات التنموية المبتكرة والتي تهدف إلى التمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة من برامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة "، من خلال الإنتاج المنزلي والعمل في سلاسل إنتاج متكاملة يزود فيها البرنامج المستفيدين بالتدريب والإشراف وأدوات الإنتاج والمساهمة في بيع المنتج النهائي، وذلك من خلال التعاون مع الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص في هذا المجال.

وسيتم تنفيذ مشروعات نقل الأصول وتحسين أحوال المعيشة لـ620 أسرة مستفيدة، والمشروع عبارة عن تكوين شبكة من المتخصصين في تربية دجاج بياض؛ بهدف إنتاج البيض، وتبلغ قيمة المشروع الواحد 15 ألف جنيه، يتم توفيرها لكل أسرة في شكل قرض حسن دوار دون فوائد، وتبدأ أول مجموعة مشاركة في البرنامج بمحافظة كفر الشيخ في مركز الحامول وبلطيم؛ بحيث يبلغ إجمالي تمويل المشروعات بمحافظة كفر الشيخ نحو 10 ملايين جنيه، وقام فريق العمل بوزارة التضامن الاجتماعي باختيار الأسر والأفراد المشاركين الذين تنطبق عليهم شروط ومعايير استحقاق المشروع، وجار عملية تقديم الدعم الفني لهم، وذلك بعد أن تم تنفيذ حملات طرق الأبواب وعمليات الحشد الجماهيري للتعريف بالمشروع.

وتم عقد جلسات تحفيز وتشجيع للمشاركين وإقناعهم بضرورة الانتقال من الحماية إلى الإنتاج والاستقلال المادي وخلق قيمة اقتصادية تتخطى بمراحل ما يقدم من دعم نقدي مشروط، مع ضمان وقوف الوزارة بجانبهم في إتمام مشروعاتهم بنجاح.

جدير بالذكر أن برنامج فرصة هو أحد برامج شبكة الحماية الاجتماعية المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي لمستفيدي برامج الدعم النقدي والمرفوضين والمتخرجين والقادرين على العمل والراغبين، وتتم المرحلة التجريبية منه بقرض من البنك الدولي.