7 شهور زواج انتهت بجثة.. جريمة قارئة الفنجان و"عروس العمرانية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

منذ عامين، تعرضت "أسماء" لوعكة صحية استلزمت خضوعها لجلسات علاج طبيعي، قادتها قدماها إلى أحد المراكز، سرعان ما توطدت علاقتها بعاملة تدعى "سميحة"، وجدت فيها مصدر ثقة فجاء العقاب بخلاف جنس العمل.

في شهر أبريل الماضي، تزوجت "أسماء" من عامل كزوجة ثانية. استقر العروسان في شقة ببرج سكني مكون من 11 طابقا بحي العمرانية غرب الجيزة.

رغم سعادتها بإتمام زواجها من العامل البسيط إلا أن مخاوفا كانت تراودها بين حين وآخر حول احتمالية انفصال بعلها عنها أو زواجها من ثالثة.

مع تبادل الصديقتين الزيارات وضعت "أسماء" مخاوفها بين يدي صديقتها "سميحة". كانت تطلب منها أن تقرأ لها الفنجان حتى أن الأخير عرضت عليها "هعملك عمل لجوزك علشان ميشوفش حد غيرك".

أزمات مالية طاحنة عصفت بحياة "سميحة" خاصة بعد تركها العمل في مركز العلاج الطبيعي وشبه انفصالها عن زوجها دائم الإقامة في محافظة الشرقية. كانت تزوره على فترات رفقة أطفالها الأربعة.

الأسبوع الماضي، اتصلت "سميحة" بصديقتها تستأذنها في زيارتها بعد مغادرة زوجها إلى محل عمله.

رحبت "أسماء" بضيفتها كالعادة دون أن تدري بما ستؤول إليه الأمور.

في المساء، تلقى العقيد حسام السيسي، مأمور قسم شرطة العمرانية بلاغا من سائق بعثوره على جثة شقيقته "أسماء" بشقتها ملفوف حول رقبتها "إيشارب" ولا توجد بها إصابات ظاهرية وسرقة (مصوغاتها الذهبية- هاتفها المحمول) وعدم وجود بعثرة بمحتويات الشقة وسلامة جميع منافذها.

شكل العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، فريق بحث ترأسه العقيد محمد أمين مفتش فرقة الطالبية والعمرانية.

تحريات المقدم مصطفى كمال وكيل فرفة الطالبية والعمرانية، كشفت المستور في غضون ساعات. تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديقتها "سميحة" ربة منزل -مُقيمة بالعمرانية.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن الرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث العمرانية، ومعاونيه الرائد محمد نجيب والنقيبين عبد الرحمن محمدين وفواز حسين من ضبطها.

بمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة، وقررت أنه نظراً لارتباطها بعلاقة صداقة بالمجني عليها وعلمها بامتلاكها لمصوغات ذهبية عقدت العزم على قتلها وسرقتها.

وبتاريخ الواقعة توجهت إلى منزلها وعقب دخولها باغتتها وخنقها من الخلف باستخدام الإيشارب الملفوف حول رقبتها فأودت بحياتها واستولت على المسروقات وفرت هاربة.

وتم بإرشاد المتهمة ضبط جميع المسروقات لدى مالكي محلين (مصوغات ذهبية - هواتف محمولة) ومبلغ مالي من متحصلات بيع المسروقات.