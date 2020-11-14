دعا الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن أمس الجمعة، إدارة الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب لاتخاذ إجراء عاجل لمواجهة تفشي فيروس كورونا في البلاد، وفق ما ذكرته الأناضول.
وقال بايدن في سلسلة تغريدات على حسابه بـ"تويتر": "أشعر بانزعاج من ارتفاع حالات الإصابة والوفاة بكورونا في الولايات المتحدة، تتطلب هذه الأزمة استجابة فدرالية قوية وفورية".
وأضاف "أنا الرئيس المنتخب، لكن لن أكون رئيسًا حتى العام المقبل، كوفيد -19 لا يحترم الجداول الزمنية، فهو يتسارع الآن"، مضيفا: "هناك حاجة إلى إجراء عاجل اليوم، الآن، من قبل الإدارة الحالية".
وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان ترامب إن إدارته لن تفرض عزلا عاما على أمريكا تحت أي ظرف بسبب تفشي الفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر بايدن: على الإدارة الأمريكيّة الحاليّة إتخاذ إجراءٍ عاجل لمواجهة "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.