بايدن: ‏على الإدارة الأمريكيّة الحاليّة إتخاذ إجراءٍ عاجل لمواجهة "كورونا"

دعا الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن أمس الجمعة، إدارة الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب لاتخاذ إجراء عاجل لمواجهة تفشي فيروس كورونا في البلاد، وفق ما ذكرته الأناضول.

وقال بايدن في سلسلة تغريدات على حسابه بـ"تويتر": "أشعر بانزعاج من ارتفاع حالات الإصابة والوفاة بكورونا في الولايات المتحدة، تتطلب هذه الأزمة استجابة فدرالية قوية وفورية".

وأضاف "أنا الرئيس المنتخب، لكن لن أكون رئيسًا حتى العام المقبل، كوفيد -19 لا يحترم الجداول الزمنية، فهو يتسارع الآن"، مضيفا: "هناك حاجة إلى إجراء عاجل اليوم، الآن، من قبل الإدارة الحالية".

وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان ترامب إن إدارته لن تفرض عزلا عاما على أمريكا تحت أي ظرف بسبب تفشي الفيروس.