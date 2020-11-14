دفاعًا عن النبيّ محمد، وزير وسفير سنيغالي سابق يُعيد لفرنسا وسام الشرف

أعلن الوزير والسفير السنغالي السابق، أمادو تيجان وون أمس الجمعة، تخليه عن "وسام جوقة الشرف الفرنسي، ووضعه تحت تصرف السفارة الفرنسية بداكار، وذلك من أجل شرف النبي محمد"، وفق ما ذكرته "الأناضول".

وأضاف وزير الثقافة السابق في رسالة بعث بها إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه "لا يتشرف بأن يتقاسم نفس الوسام مع صامويل باتي (المدرس الذي نشر صورًا مسيئة للنبي)، لأسباب عميقة ومقدسة"، متهما ماكرون بـ"السعي إلى تحويل المتهوّرين إلى أبطال".

وأوضح تيجان وون الذي عمل كذلك سفيرًا لبلاده لدى كندا، أنه حينما منح الوسام كان "فخورا به"، وتشرف بـ"الانضمام إلى الدائرة المرموقة لأولئك الذين تحتفي بهم فرنسا بجدارة على الرغم من تقلبات التاريخ ".