كوريا الجنوبية تُخصص 10 ملايين دولار للدول النامية لتوفير لقاح كورونا

خصص رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إنا، اليوم السبت، 10 ملايين دولار كمساعدات إلى الدول النامية، لتوفير لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
الذي عُقد عبر الإنترنت ، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - "سنساهم بـ 10 ملايين دولار لدعم تقديم لقاح ضد كورونا إلى الدول النامية من خلال مبادرة كوفاكس".
وقال مون - خلال لقاء القمة السنوي الثاني مع قادة دول نهر الميكونغ الـ5 بجنوب شرق آسيا
وتتشكل مجموعة دول نهر الميكونغ الـ5 من كل من فيتنام وكمبوديا وميانمار ولاوس وتايلاند.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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