أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراقي، عن تسجيل 573 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في عموم إقليم كردستان إلى 89029 حالة.
ليصل إجمالي الوفيات إلى 2815 حالة.
وأضافت وزارة الصحة - في بيان نقلته الوكالة العراقية للأنباء /نينا/ - أن حالات الشفاء قد بلغت 398 حالة؛ ليبلغ عدد المتعافين 54856 حالة.. مشيرة إلى تسجيل 27 حالة وفاة؛
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر كردستان العراق يُسجل 573 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.