كردستان العراق يُسجل 573 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراقي، عن تسجيل 573 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في عموم إقليم كردستان إلى 89029 حالة.



وأضافت وزارة الصحة - في بيان نقلته الوكالة العراقية للأنباء /نينا/ - أن حالات الشفاء قد بلغت 398 حالة؛ ليبلغ عدد المتعافين 54856 حالة.. مشيرة إلى تسجيل 27 حالة وفاة؛

ليصل إجمالي الوفيات إلى 2815 حالة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.