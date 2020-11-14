بوتين: نحتاج للعمل معًا للحفاظ على الأمن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم /السبت/، ضرورة التعاون والعمل بشكل جماعي بين الدول للحفاظ على الأمن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
إعلان هانوي ومفادها بأن بلداننا بحاجة إلى العمل معا للحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لزيادة التعاون في مجموعة واسعة من القضايا السياسية والاقتصادية".
ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن بوتين قوله - في كلمته خلال الدورة الـ15 لقمة شرق آسيا، التي تترأسها فيتنام، وعُقدت عبر الإنترنت - "اتفق مع الفكرة الرئيسية المكتوبة في
روسيا من جانبها منفتحة على الحوار بشأن الاستقرار الاستراتيجي مع كل دولة، مشددا على أن انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى زاد من المخاطر الأمنية على الصعيد العالمي.
وأضاف أنه "من المهم احترام مبادئ القانون الدولي ومصالح الطرف الآخر"، مشيرا إلى أن
وتابع أنه "في مسعى لإحلال الاستقرار ومنع سباق تسلح جديد، أعلنت روسيا بشكل أحادي وقف نشر الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى في منطقتي آسيا والمحيط الهادي وغيرهما من مناطق العالم، طالما أعرض شركاؤنا الأمريكيون عن ذلك".
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