السنغال تُسجل 24 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم السبت، تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليصل إجمالي الإصابات في السنغال منذ الثاني من مارس الماضي وحتى الآن إلى 15 ألفًا و779 حالة.
بيان لوزارة الصحة - أنه بعد إجراء 1069 فحصا تم تسجيل 24 إصابة مؤكدة بالفيروس، فيما تعافى 7 أشخاص؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 15 ألفا و407 حالات، فيما بلغ عدد الوفيات 327 شخصا.. ويواصل 44 شخصا علاجهم في المستشفيات.
وذكرت الإذاعة السنغالية - نقلا عن
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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