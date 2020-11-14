من هو سفاح يوركشاير الذي رفض العلاج من فيروس كورونا؟

أصبح سفاح يوركشاير بيتر ساتكليف، ضمن الكلمات الأكثر بحثًا في المملكة العربية السعودية، بعدما لقى حتفه بسبب بفيروس كورونا، وهو أحد أبرز المجرمين في تاريخ بريطانيا بعد رفضه تلقي العلاج من الإصابة بالوباء.

وكان القاتل المتسلسل، بيتر ساتكليف، الملقب بـ"سفاح يوركشاير"، قد توفى في السجن يوم الجمعة، عن عمر يناهز 74 عاما، بعد إصابته بفيروس كورونا.

ونقدم إليكم أهم المعلومات عن بيتر سوتكيلف، سفاح

فبعد زواجه في عام 1974، أصبح سوتكليف مهووسا ببائعات الهوى الشابات في منطقة يوركشاير، حيث أثار الذعر بعد سلسلة من جرائم القتل الغامضة.

كما نجح سوتكليف بالتلاعب بالشرطة البريطانية، التي عممت تنبيها للفتيات بعدم الخروج لوحدهن مساء، حتى نجحت السلطات بالقبض عليه عام 1981.

وفي العام 1981، أُدين ساتكليف. وأمضى بعض الوقت

في مستشفى برودمور في بيركشاير قبل نقله إلى سجن فرانكلاند في عام 2016 بعد أن اعتبرت حالته مستقرة بما يكفي ليقضي فترة عقوبته في السجن.

وكان القاتل المحترف قد قضى حوالي 30 عاما في مستشفى مؤمن في جنوب شرق إنجلترا، بعد أن شخصت حالته على إنها إصابة بالفصام المصحوب بجنون العظمة. 2016.

وقد أظهرت الاختبارات إصابة السفاح صاحب الـ 74 عاما بفيروس كورونا، لكنه رفض تلقي العلاج، حسب مصلحة السجون.

وكان ساتكليف يعاني أيضا من مشكلة في القلب و من مرض السكري والبدانة.