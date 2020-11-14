أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، عن تسجيل 11203 اصابات جديدة بفيروس كورونا و452 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية. وبحسب آخر الأرقام الرسمية الصادرة اليوم، ارتفعت حصيلة المصابين إلى 749525، وتوفي منذ بدء تفشي الوباء 41034 شخصا. إلى 749525، وتوفي منذ بدء تفشي الوباء 41034 شخصا. وقالت وزارة الصحة إن عدد المتعافين بلغ حتى الآن 552747 شخصا. وأضافت أن السلطات الصحية أجرت منذ بدء تفشي الوباء 5 ملايين و464191 اختبارا للكشف عن الإصابة بالمرض. وأعلنت وزارة الصحة أن محافظات هرمزكان وفارس وكلستان وسيستان وبلوشستان هي الآن مناطق في الحالتين البرتقالية والصفراء، أما بقية محافظات البلاد فهي في الحالة الحمراء.

كانت هذه تفاصيل خبر إيران: 452 وفاة وأكثر من 11 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.