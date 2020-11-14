التشيك تسجل 7357 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التشيكية، اليوم السبت، عن تسجيل 7 آلاف و357 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع حصيلة الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 132 ألف حالة.

وذكر راديو براغ الدولي، أن عدد الإصابات الجديدة سجل انخفاضًا يبلغ 500 حالة أقل من العدد الذي تم تسجيله أمس، وأقل بـ4 آلاف و200 حالة عما تم

تسجيله الأسبوع الماضي.

ووفقًا لوزارة الصحة التشيكية، فإن أكثر من 5 آلاف و900 شخص توفوا متأثرين بإصاباتهم بـ (كوفيد- 19) منذ شهر مارس الماضي، حيث إن الغالبية العظمى منهم كانوا خلال الموجة الثانية التي تشهدها البلاد الفترة الحالية.