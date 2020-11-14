قالت حكومة ولاية تيغراي الإثيوبية إن الضربات الصاروخية على موقعين للجيش الإثيوبي كانت ردا على ضربات جوية نفذتها قوات الحكومة الاتحادية في الآونة الأخيرة في منطقة تيغراي الشمالية.
وأضافت أن الضربات استهدفت قواعد عسكرية.
ولحقت أضرار بمطار مدينة جوندر في ولاية أمهرةالمجاورة لتيغراي أمس الجمعة جراء ما وصفته الحكومة الاتحادية بنيران صاروخية. وقالت الحكومة إن صاروخا آخر استهدف مطار مدينة بحر دار، لكنه أخطأ الهدف.
وقُتل المئات في اشتباكات مسلحة، منذ أرسل رئيسالوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، القوات الاتحادية لمهاجمة قوات محلية جيدة التدريب في تيغراي، يوم الرابع من نوفمبر، بعدما اتهمها بمهاجمة قاعدة عسكرية بالمنطقة.
وأعربت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمات إنسانية أخرى عن القلق من احتمال امتداد القتال إلى مناطق أخرى في إثيوبيا وزعزعة استقرار منطقة القرن الإفريقي، محذرة من تدهور الوضع الإنساني هناك.
كانت هذه تفاصيل خبر إثيوبيا.. إقليم تيغراي يكشف أهداف ضرباته الصاروخية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.