حكيم زياش يواصل تألقه وزكرياء أبو خلال يوقع على بصمته رفقة الأسود

واصل النجم المغربي حكيم زياش تألقه وهاته المرة رفقة الأسود المغربية بعد أن تألق رفقة فريقه تشيلسي الإنجليزي، وظهر زياش في مبارة افريقيا الوسطى بشكل جيد حيث لعب بنفس الطريقة والأداء الذي يقدمه بالدوري الإنجليزي رفقة فريقه، لنشاهد بذالك حكيم الفنان والمبدع بتمريراته الحاسمة، حيث قدم تمريرة جاء على إثرها الهدف الأول بأقدام أشرف حكيمي، ليواصل بذالك مطرب المباريات زياش تألقه موقعا على هدفين.

ولم يحتاج الأسد الأخر الوافد الجديد على قلعة الأسود اللاعب زكرياء أبو خلال إلا دقاىْق قليلة على دخوله في الشوط الثاني ليوقع على بصمته رفقة المنتخب المغربي بهدف في شباك، افريقيا الوسطى، ليرسل إشارات بأنه لاعب واعد وقادم بقوة، مؤكدا على أحقيته في حمل قميص المنتخب المغربي.

ويذكر أن المنتخب المغربي انتصر أمس على منتخب افريقيا الوسطى برسم اقصاىْيات كأس أمم افريقيا الكاميرون 2020، وجاء الإنتصار برباعية حملت توقيع كل من حكيم زياش لهدفين، وأشرف حكيمي هدف، والوافد الجديد على قلعة الأسود زكرياء أبو خلال هدف، واكتفى منتخب افريقيا الوسطى بهدف واحد.