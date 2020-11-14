“تعرضنا لضغوط من دول صديقة”.. رئيس وزراء باكستان يحسم موقفه من الاعتراف بإسرائيل

قال رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، إن بلاده “تعرضت لضغوط للاعتراف بإسرائيل، لكن إسلام أباد لن تعترف أبدا بها حتى التوصل إلى تسوية عادلة مع الفلسطينيين”.

ووفقا لما نقلت وكالة سبوتنيك، فقد رفض خان خلال مقابلة صحفية تسمية الدول التي كانت تضغط عليه للاعتراف بإسرائيل، قائلا: “هناك أمور تتعلق بالدول التي اعترفت بإسرائيل لن نتناولها لأنها صديقة ولا نريد الإساءة لها”.

وحين سؤاله عن إذا كانت هذه الدول مسلمة أم لا أجاب خان: “دعك من هذا السؤال، فهناك بعض الأشياء لا يمكننا قولها”، مضيفا: “لدينا علاقات جيدة معهم (هذه البلدان)”.

واستشهد خان بالأب المؤسس للبلاد، محمد علي جناح، الذي رفض مرارا وتكرارا الاعتراف بإسرائيل، مؤكدا أن بلاده ستواصل السير على خطى جناح تجاه فلسطين. وأوضح أن “لإسرائيل تأثير عميق في الولايات المتحدة، وهذا سبب آخر للضغط للاعتراف بتل أبيب”، مشيرا أن هذا التأثير كان “غير عادي” خلال فترة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد أعلن خلال الأسابيع الماضية، أن عددا من الدول العربية والإسلامية، ستطبع علاقاتها مع إسرائيل، إسوة بكل من الإمارات والبحرين والسودان، التي أعلنت عن خطوات مماثلة، ما أثار ردود أفعال غاضبة عربيا وإسلاميا.