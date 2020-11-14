شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة التعاون الإسلامي تعلن مساندة السعودية في مواجهة الإرهاب الحوثي والان مع التفاصيل

السبت 14 نوفمبر 2020 أكد أمين عام منظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين في بيان امس الجمعة، أن المنظمة تؤيد جميع الإجراءات التي تتخذها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن لوقف الجرائم التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق الطائرات دون طيار (المفخخة) لاستهداف الأبرياء من المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية.

Advertisements وأدان التصعيد الأخير من مليشيا الحوثي التي أطلقت الخميس خمس طائرات دون طيار (مفخخة) باتجاه المملكة تمكنت قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها. وأيد العثيمين ما جاء في بيان التحالف الذي أكد فيه على أنه "ستتم محاسبة القيادات والعناصر الإرهابية المسؤولة عن هذه المحاولات الهمجية والإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منظمة التعاون الإسلامي تعلن مساندة السعودية في مواجهة الإرهاب الحوثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.