شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا جميعها وافدة والان مع التفاصيل

السبت 14 نوفمبر 2020 أعلنت الصين ،اليوم السبت، عن تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة 86325 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

واوضحت اللجنة الصحية الوطنية في بيان لها ، ان حالات الاصابة الجديدة جميعها وافدة من الخارج.

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