امتعاض في أنقرة بعد تجاهل بومبيو للقاء أردوغان

السبت 14 نوفمبر 2020

أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، السبت، بدء جولة دولية تشمل عددا من البلدان من أجل مناقشة مسائل هامة في طليعتها مكافحة الإرهاب، وأنشطة إيران المزعزعة في المنطقة، فضلاً عن الحريات الدينية. وأوضح في تغريدة على حسابه على تويتر أن البداية ستكون من باريس.



وكان مسؤولون أميركيون أفادوا، أمس الجمعة، بأن زيارة بومبيو ستشمل سبع دول وتستغرق عشرة أيام، حيث من المقرر أن يلتقي الوزير الأميركي كبار القادة في محطاته السبع.

إلى ذلك، أفادت وكالة "بلومبيرغ" بأن بومبيو لن يجتمع بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان أو غيره من أعضاء حكومته خلال زيارته تركيا الأسبوع المقبل، الأمر الذي اعتبره المسؤولون الأتراك إهانة.

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لاسيما أن بومبيو سيلتقي شخصيات دينية في إسطنبول، لكنه لن يسافر إلى العاصمة أنقرة، ما دفع وزارة الخارجية التركية إلى وصف تلك الاجتماعات بأنها تدخل "غير مناسب للغاية".

وقال مسؤول تركي لبلومبيرغ، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "بومبيو رفض دعوة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو للحضور إلى أنقرة أثناء زيارته لتركيا، وطلب من جاويش أوغلو القدوم إلى إسطنبول للاجتماع".

كما أضاف أن جاويش أوغلو رفض الطلب، معبراً عن استيائه من تجاهل بومبيو زيارة أنقرة قبل مغادرة منصبه.

وسيزور الوزير الأميركي سبع دول هي فرنسا وتركيا وجورجيا وإسرائيل والسعودية والإمارات وقطر.