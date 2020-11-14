شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تهنّئ بايدن بفوزه في الانتخابات الأمريكية والان مع التفاصيل

السبت 14 نوفمبر 2020 هنّأت الصين الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن امس الجمعة بعد نحو أسبوع على إعلان فوزه في الاقتراع الذي جرى في الثالث من نوفمبر.

Advertisements وقال الناطق باسم الخارجية الصينية وانغ ونبين في مؤتمر صحافي "نحترم خيار الشعب الأمريكي ونعرب عن تهانينا للسيد بايدن والسيدة هاريس"، في إشارة إلى كامالا هاريس، نائبة الرئيس المنتخب.

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