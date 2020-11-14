شكرا لقرائتكم خبر عن مكتبة الأزهر تحصل على 100 نسخة من "الأخوة الإنسانية" بطريقة برايل والان مع التفاصيل

السبت 14 نوفمبر 2020 وفرت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بالتعاون مع اللجنة العليا للأخوة الإنسانية 100 نسخة من وثيقة الأخوة الإنسانيّة تم طباعتها بطريقة "برايل" للمكفوفين باللغتين العربية والإنجليزية لوضعها بمكتبة الأزهر الشريف.

يأتي ذلك بهدف وصول رسالة الوثيقة الداعية إلى التسامح والتعاون والعيش المشترك إلى أصحاب الهمم من ذوي التحديات البصرية خارج الإمارات بمختلف اللغات، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام". Advertisements وكانت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم اتفقت واللجنة العليا للأخوة الإنسانية على التعاون في توعية أصحاب الهمم بوثيقة الأخوة الإنسانية من خلال ترجمتها إلى لغة برايل العربية والإنجليزية للمكفوفين، وتحويلها إلى نصوص مسجلة بلغة الإشارة العربية والإنجليزية المعتمدة للصم. وجاءت المبادرة من أصحاب الهمم موظفي مؤسسة زايد العليا فئة المكفوفين بترجمة الوثيقة بلغة برايل العربية والإنجليزية وطباعة 100 نسخة منها.

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