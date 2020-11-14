شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس ودرجات الحرارة في عدد من المحافظات اليمنية والان مع التفاصيل

السبت 14 نوفمبر 2020 توقّع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم السبت، 14/تشرين الثاني/2020، استقرارًا نسبيًا في درجات الحرارة، على العاصمة عدن وعددٍ من المحافظات اليمنية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة عدن (العظمى 31° - الصغرى 23°) المكلا (العظمى 31° - الصغرى 20°) سيئون (العظمى 32° - الصغرى 16°) عتق (العظمى 30° - الصغرى 15°) الغيضة (العظمى31° - الصغرى 22°) سقطرى (العظمى 30° - الصغرى 22°) Advertisements صنعاء (العظمى 24° - الصغرى 6°) تعز (العظمى 29° - الصغرى 10°) الحديدة (العظمى 33° - الصغرى 23°) ذمار (العظمى 24° - الصغرى 4°) مأرب (العظمى 31° - الصغرى 18°) صعدة (العظمى26° - الصغرى 7°) المحويت (العظمى24° - الصغرى 13°) عمران (العظمى26° - الصغرى5°) الجوف (العظمى31° - الصغرى15°)

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