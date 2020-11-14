شكرا لقرائتكم خبر عن أفغانستان تقبض على "العقل المدبر" وراء هجوم "جامعة كابول" والان نبدء بالتفاصيل
وقال، عمر الله صالح، النائب الأول للرئيس الأفغاني في بيان نشره على موقع فيسبوك اليوم السبت إن المشتبه به كان طالبا يدرس بكلية الشريعة الإسلامية في الجامعة، وقد ترك دراسته لينضم إلى شبكة حقاني المسلحة، وفيما بعد خطط للهجوم تحت قيادة عضو مخضرم من المتمردين.
وكان ثلاثة مسلحين مزودين بقنابل وسترات انتحارية اقتحموا قاعات وفصول الدراسة بالجامعة في الثاني من نوفمبر الجاري، وأطلقوا النار عشوائيا، ما أسفر أيضا عن إصابة العشرات.
ولقي منفذو الهجوم حتفهم في تبادل لإطلاق النار قوات خاصة استمر لأكثر من ست ساعات.
وقال صالح إن دافع المهاجم كان "تقويض وتشويه الحكومة وجعلها تبدو ضعيفة وغير فعالة أمام الشعب"، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.
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