شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل حالتي وفاة و691 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة في الكويت اليوم السبت تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد19-"، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء المرض إلى.835

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور عبدالله السند، اليوم، إنه تم تسجيل691 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 136 ألفا و 341 .

وأشار المتحدث إلى وجود 111 مصابا يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم أن 558 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا في الكويت إلى 126 ألفا و902 حالة.