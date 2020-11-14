شكرا لقرائتكم خبر عن تلوث الهواء في باكستان يصل إلى مستويات خطيرة والان نبدء بالتفاصيل

وصل التلوث إلى مستويات خطيرة في اثنتين من المدن الكبرى في باكستان، حيث تم إدراج المدينتين ضمن المدن الخمس الأكثر تلوثا في العالم بحسب بيانات مؤشر لجودة الهواء صدرت اليوم السبت.

وسجلت جودة الهواء في مدينة لاهور شرق البلاد عند 316، في مؤشر أقصى قراءة له 500 .

والهواء في مدينة لاهور ثاني أكبر مدينة في البلاد بعد مدينة كراتشي، به أعلى تركيز من الجسيمات السامة، عند مستوى 5ر2 من 270 ميكروجرام لكل متر مكعب.

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وحلت المدينة بشكل مؤقت محل نيودلهي بوصفها الأعلى تلوثا في العالم، فيما تم إدراج مدينة كراتشي كخامس مدينة في المؤشر الخاص بشركة "آي كيو إير" المعنية بدراسة جودة الهواء.

ومن جهة أخرى، يقول مسؤولون باكستانيون إن البلاد حاليا في خضم موجة ثانية من وباء فيروس كورونا، مثلما هو الحال مع الكثير من الدول الأوروبية.

وسجلت باكستان اليوم السبت 17 حالة وفاة في الساعات الـ24 الماضية، بسبب فيروس كورونا المستجد، لترتفع حصيلة الوفيات في مختلف أنحاء البلاد إلى 7109 حالة وفاة.