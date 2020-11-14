شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الإسلامي" تؤيد إجراءات المغرب لتأمين التنقل في الكركرات والان نبدء بالتفاصيل

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن تأييدها للإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية لتأمين حرية التنقل المدني والتجاري في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية. وأدانت الأمانة العامة أي تحركات تهدد حركة المرور في تلك المنطقة التي تربط بين المغرب وموريتانيا، داعية إلى عدم التصعيد وضبط النفس والامتثال إلى قرارات الشرعية الدولية.

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