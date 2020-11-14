شكرا لقرائتكم خبر عن 2419 إصابة جديدة بكورونا في العراق والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، تسجيل 2419 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

وذكرت الوزارة - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - أنه تم تسجيل 43 حالة وفاة جديدة بالفيروس، ما يمثل انخفاضا ملحوظا فى عدد الوفيات اليومية.

وأشارت إلى أن إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا فى العراق بلغ 516 ألفا و 915 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 11 ألفا و623 حالة.