شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الإثيوبي يتهم قيادات "تيغراي" بالخيانة العظمى والان نبدء بالتفاصيل
وكانت حكومة ولاية تيجراي الإثيوبية، أعلنت إن الضربات الصاروخية على موقعين إثيوبيين كانت ردا على ضربات جوية نفذتها الحكومة الاتحادية في الآونة الأخيرة في منطقة تيجراي الشمالية. وأضافت أن الضربات استهدفت قواعد عسكرية.
ولحقت أضرار بمطار مدينة جوندر في ولاية أمهرة المجاورة لتيجراي، أمس الجمعة، جراء ما وصفته الحكومة بنيران صاروخية. وقالت الحكومة إن صاروخا آخر استهدف مطار مدينة بحر دار لكنه أخطأ الهدف.
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