شكرا لقرائتكم خبر عن "بوابة الدرعية": الكود العمراني لوادي حنيفة يعزز من جودة الحياة والان نبدء بالتفاصيل
ويهدف الكود إلى رفع مستوى جودة التصاميم المعمارية، وتنظيمات التخطيط الحضري والعمراني وأنظمة البناء واستعمالات الأراضي وخلق بيئة مميزة ومستدامة، تخدم مجتمع الدرعية وتُلبي تطلعات السكان بالمنطقة، وتُعزز الأهمية التاريخية لها، وتبرز التراث العمراني الاستثنائي لـ "جوهرة المملكة" بطابع وطراز معماري يعكس الهوية والنمط العمراني للمنطقة من خلال تبني نظام الفناء الداخلي، والتوظيف الأمثل للفراغات.
كما دعت هيئة تطوير بوابة الدرعية المستفيدين وملاك العقارات الواقعة ضمن نطاقها الإشرافي إلى التواصل معها من خلال "إستديو التصاميم" الذي يوفر الإرشادات والاستشارات التصميمية من خلال خبراء ومختصين للمستفيدين بحجز موعد لمراجعة التصاميم تمهيدا لإصدار شهادات مطابقة التصاميم مع الكود العمراني التي تمكّن المستفيدين من البدء بإصدار تراخيص البناء من خلال منصة بلدي، وذلك بالاتصال على الرقم 920002622 أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]
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