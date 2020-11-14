شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم إرهابى على شركة الكهرباء الليبية في الرويس والان نبدء بالتفاصيل
وقالت الشركة - فى بيان أوردته بوابة أفريقيا الإخبارية الليبية - "إن هؤلاء الخارجين عن القانون لم يكتفوا بذلك، بل قاموا برمى وابل من الرصاص على أجهزة المحطة مما أدى إلى تلفها وخروجها عن الخدمة".
وناشدت الشركة العامة للكهرباء الليبية كل الجهات الأمنية بالتدخل السريع لحل هذه الإشكاليات وحماية مكونات الشبكة الكهربائية.
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