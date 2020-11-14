كورونا حول العالم: الإصابات تصل إلى 52.8 مليون والوفيات 1.29 مليون

13 نوفمبر,2020



وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم إلى 52 مليوناً و753

ألفاً و626 حالة، حتى الساعة 27:08 حسب التوقيت العالمي الموحد (يو.تي.سي) اليوم الجمعة، وفقاً لبيانات جامعة جونز هوبكنز.

وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس مليون و293 ألفاً و434 حالة. لندن: المجلة

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